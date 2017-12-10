الآلاف يتظاهرون ضد ” فساد نتانياهو ” ويطالبونه بالاستقالة

تدفق آلاف الإسرائيليين على شوارع تل أبيب، احتجاجا على الفساد، داعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الاستقالة.

وقدرت وسائل إعلام محلية خروج أكثر من 10 آلاف شخص، السبت، في مظاهرات أسبوعية، كما نظمت مظاهرات أصغر في مدن اخرى.

وتصاعدت أعداد المشاركين في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد اتهامات الفساد ضد نتانياهو وحلفائه السياسيين.

ويأمل منظمو تلك المظاهرات إلى أن تؤدي هذه التحركات الشعبية إلى ممارسة ضغوط على السلطات لتوجيه اتهامات تطيح في نهاية المطاف بنتانياهو من السلطة.

وخضع نتانياهو لاستجواب في قضيتين، وقالت الشرطة إنها تشتبه في تورطه في قضايا رشوة وفساد وخرق ثقة. وكرر نتانياهو إنكاره لتلك التهم، التي وصفها بأنها “مطاردة ساحرات” نظمتها وسائل إعلام معادية له.