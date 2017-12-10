رصد هزتين أرضيتين لتجربة نووية في كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قال مسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنها رصدت هزتين أرضيتين محدودتين، أمس السبت، من موقع اختبار نووي في كوريا الشمالية، نجمتا على الأرجح من التجربة النووية الضخمة التي أجريت في شهر سبتمبر.

وأضاف المسؤول أن الهزتين جاءتا بقوة 2.9 و2.4 درجة على التوالي، الساعة 06:13 و06:40 بتوقيت غرينتش.

وقالت الهيئة إن الهزتين كانتا قرب موقع بانجي ري للتجارب النووية، حيث أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر.

وكانت سلسلة من الهزات الأرضية، التي وقعت منذ إجراء تلك التجربة، قد دفعت خبراء ومراقبين إلى توقع أنها ربما أسفرت عن تدمير الموقع الجبلي الواقع شمال غربي كوريا الشمالية حيث تجرى التجارب.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر الماضي اكتمال القدرة النووية لبلاده، بعد اختبار أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، قال خبراء إنه يضع الأميركتين في مرمى الصواريخ الكورية.