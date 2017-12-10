تفاصيل تحرش ترامب بـ “مذيعة أمريكية “: ” أراد تقبيلي “

واشنطن(صدى):

كشفت المذيعة الأمريكية جوليت هادي بقناة ” فوكس نيوز ” تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب تقبيلها قبل 10 سنوات.

وسردت جوليت بالتفصيل جميع الخطوات التمهيدية التي سبقت اللقاء، مشيرة إلى أن محاولة تقبيلها، وقعت قبل عقد ونصف من الزمن ، بحسب سبوتنيك.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوليتيكو” فإن تفاصيل القصة تعود لعام 2005، في برج ترامب، وذلك قبل أن يصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

قالت جوليت: ” لقد دعاني ترامب في ذلك اليوم إلى الغداء في ناطحة “Trump Tower”، وكنت أنا المدعوة الوحيدة إلى هذه المأدبة، وأمضينا الجلسة على انفراد “.

وأضافت “وبعد الغداء، أوصلني ترامب إلى المصعد لوداعي، ولكنه عوضا عن تقبيلي على خدي عند الوداع، عاجل إلى تقبيلي على شفتي! لم أشعر حينها بالإهانة، إلا أن دهشتي كانت بلا حدود، وقلت في سرّي: ما هذا يا ربي!”.

وتابعت جوليت “هذه اللحظة كانت غريبة بالنسبة إلي، واللافت أن ترامب لم يقدم بعد هذا الحادث على أي خطوة من هذا القبيل أو ما شابه ذلك، لكنني ومن جهتي، تفاديت أي خلوة ممكنة معه بعد ذاك اليوم”.

وأوضحت “عموما كنت أعتقد أنه لم يرد بي شرا حينها، وفهمكم كفاية!”.

وأشارت جوليت إلى أن ترامب سبق له وأن كشف عن الأمر بنفسه حيث أفشى ما حدث عبر أثير إذاعة “فوكس نيوز”، قائلا “لقد تحرشت بجوليت في إحدى المرات، لكنها نفرت في وجهي متمنعة!”.