وزير خارجية البحرين يكشف تطور جديد في الأزمة الخليجية

المنامة(صدى):

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مستعدة لإعادة علاقاتها مع قطر إلى ما كانت عليه من قبل.

وتابع: يتم إعادة العلاقات بشرط أن تلتزم الدوحة بالاتفاقات التي وقعت عليها بالفعل وأن توقف دعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

وأضاف آل خليفة، في كلمة أمام حوار المنامة في دورته الـ13 أمس، أن القرارات التي اتخذتها البحرين والسعودية والإمارات ومصر، في شأن مقاطعة قطر، جاءت بعد ممارسات قطرية امتدت عقوداً استهدفت أمن واستقرار البلاد ودعم الإرهاب.

وأشار إلى أن اللجوء كان دائماً إلى الحوار الأخوي والهادئ وبالتعاون الوثيق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من أجل الحفاظ على وحدة دول المجلس، «لكن من دون جدوى ومن دون أن تتوقف هذه الممارسات الإرهابية، فكان لابد من التصدي بحسم لهذه السياسات والممارسات العدائية والإرهابية.