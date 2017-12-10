هذه هي صحة نبأ اكتشاف بئر جديدة لزمزم

عادل الحربي(صدى):

نفت مصادر ، صحة ما تناوله أحد العاملين بمشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالمسجد الحرام، عبر فيديو متداول له على نطاق واسع، والذي قام بتصويره أحد العاملين في مشروع وأوضح أنه اكتشف بئرًا جديدة لزمزم، غير صحيح ، وأكدت المصادر أن هذه البئر ليست كما ذكره أحد العاملين.

وأوضحت مصادر أن الفيديو المتداول عن اكتشاف بئر زمزم جديدة، ظهرت من خلال مشروع تأهيل بئر زمزم، غير صحيح، وأن المياه عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر، ولا تخص بئر زمزم.

الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز لمشروع بئر زمزم تسير وفق البرنامج الزمني لها، وتجري أعمال المشروع في المرحلة الأولى.