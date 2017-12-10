التويجري: القادسية رأف بحال النصر

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي عادل التويجري، إن فريق القادسية قد يرأف بحال فريق النصر وذلك بعد تعرض الأخير للهزيمة أمام القادسية بنتيجة 3-2 في الجولة ال13 لدوري المحترفين السعودي.

وكتب التويجري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة سخر خلالها من هزيمة النصر قائلاً: ” القادسية … يرأف بحال الأصفر …. وليد عبدالله …. نجم المباراة “، في إشارة إلى أنه كان بإمكان لاعبي القادسية إحراز مزيد من الأهداف لولا رأفتهم بحال فريق النصر وتألق الحارس النصراوي وليد عبدالله!.