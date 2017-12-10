ترامب يعود من جديد مهاجما الـ ” سي. إن. إن ” ويطلب منها هذا الأمر

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، شبكة ” سي.إن.إن ” الإخبارية، ودعاها إلى تغيير شعارها من الأكثر مصداقية إلى الأقل مصداقية.

وجاء ذلك بعد أن نشرت ” سي.إن.إن ” في وقت سابق، أن ” ترامب وابنه تلقوا رسائل إلكترونية تحوي مفاتيح فك تشفير روابط بيانات ذات صلة بموقع ويكيليكس “.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سي.إن.إن للأخبار المزيفة، ارتكبت مساء أمس خطأ فادحا ومتعمدا.. سنرى هل ستطرد سي.إن.إن، المسؤول عن هذا الخطأ “.

ودعا ترامب في تغريدة أخرى، القناة التلفزيونية إلى تغيير شعارها، قائلا: ” شعار سي إن إن، الأخبار الأكثر مصداقية.. جميعنا نعلم أن هذا ليس صحيحا، ويعتبر خداعا للجمهور الأمريكي. يجب عليهم تغيير شعارهم إلى سي.إن.إن، الاسم الأقل مصداقية في عالم الأخبار “.

وأضاف: ” هناك الكثير من وسائل الإعلام الأكثر مصداقية بكثير من سي.إن.إن المزيفة للأخبار ” في الولايات المتحدة.