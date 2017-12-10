فيديو.. الأربش توضح كيف بدأ التطرف الشيعي بالمنطقة الشرقية

علي القحطاني(صدى):

أكدت عضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش، أن المجتمع الشيعي يعاني من تطرف حقيقي ويحتاج إلى ثورة تنويرية، مستدلةً على ذلك بما شهدته المنطقة الشرقية في بداية الثمانينيات من تطرف ” خميني ” .

وأوضحت الأربش، خلال تصريحات لبرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنها كانت شاهدة على ما جرى في المنطقة الشرقية بعد الثورة الإيرانية وسيطرة الفكر الخميني عليها مع بداية الثمانينيات.

وأشارت الأربش إلى أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير في الموضوعات الاجتماعية ولباس المرأة ودورها، مضيفة أنه سيطر على المنطقة كلمة واحدة ” الخميني قال “، حيث غير النساء ملابسهن بعدما كن يكشفن عن وجوههن داخل المنزل إلى ارتداء ملابس سوداء كاملة وانفصالها التام عن الرجل، مبينةً أن دورها كان خلال تلك الفترة ينصب على إنجاب المجاهدين وحسن التباعد واختفى دورها الحقيقي.

وأضافت عضو مجلس الشورى أن البعض يتنصل مما شاهده الناس خلال تلك الأيام من تطرف شديد، والذي ظهر بوضوح في الإقبال على تكسير الكاسيت ومنع سماع الأغاني وتغيير دور المرأة تماماً، مضيفة أنها كانت تقوم بنفسها بتكسير أجهزة الكاسيت الخاصة بإخوتها.