حماية المستهلك تقدم عدة نصائح عن أنواع الدفايات المنزلية قبل الشراء

طلال الغامدي(صدى):

قدمت جمعية حماية المستهلك، أمس السبت، عدة نصائح كدليل للمستهلكين للتعرف على أنواع الدفايات المنزلية قبل الشراء مع دخول فصل الشتاء في المملكة.

وحصرت أنواع الدفايات المنزلية في الدفاية الزيتية الكهربائية، والدفاية المروحية، ودفاية الهالوجين، ودفايات الغاز، محذرة من استخدام الأخيرة في الأماكن المغلقة بسبب ما ينتج عنها من غاز سامٍ هو أول أسيد الكربون.

ونصحت الجمعية باستخدام الدفايات الزيتية الكهربائية، باعتبارها أكفأ وآمن أنواع الدفايات الكهربائية، وأقلها استهلاكاً للكهرباء، كما أنها لا تصدر صوتا.