” فروسية الرياض ” ينظم حفل سباقه الـ 34 على كؤوس “المالية والهلال الأحمر وجمعية الكشافة”

نواف السالم(صدى):

أقام نادي الفروسية أمس حفل سباقه الـ 34 على كؤوس وزارة المالية والهلال الأحمر السعودي وجمعية الكشافة العربية السعودية، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، ضمن موسم سباقات الخيل بالرياض لعام 1439هـ.

واشتمل السباق على عشرة أشواط ، حيث كان الشوط الخامس منها على كأس جمعية الكشافة العربية السعودية لخيل الإنتاج لعمر أربع سنوات فأكثر لمسافة 1400متر ، وسلم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كأس الجمعية لأسطبل محمد إبراهيم المرزوقي عقب تحقيق الجواد ” شرعي ” المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني الجواد ” رهين” لاسطبل أبناء محمد بن عايش الطيار ، وفي المركز الثالث الجواد ” جعيثن ” لاسطبل الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود.

وأقيم الشوط السابع على كأس هيئة الهلال الأحمر السعودي لخيل المستورد لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر ، وسلم المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة كأس الهيئة لأسطبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ، عقب تحقيق الجواد ” رجد روبن ” المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني الجواد ” ستون كتر ” لاسطبل خالد بن سعود محمد المليحي، وحل ثالثاً الجواد ” ستاونش ” لاسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز .

كما أقيم الشوط الثامن على كأس وزارة المالية لخيل المستورد لعمر ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1800متر ،وسلم الوكيل المساعد لوكالة الوزارة للتواصل و الإعلام نواف بن شافي البقمي كأس الوزارة لأسطبل الغريبان عقب تحقيق الفرس ” رد فالور ” المركز الأول ، وجاءت في المركز الثاني الفرس” صايد هيل ” لاسطبل سلمان بن فيحان المنديل ، كما احتلت المركز الثالث الفرس ” امازينق سبيد ” لاسطبل الشاكرين.