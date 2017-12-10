فنانة مصرية تؤكد على دور الفن في القضية الفلسطينية

القاهرة(صدى):

قالت الفنانة المصرية نادية لطفى، إن الفنان له دور وطني ودور فى خدمة المجتمع، وجزء من أساسيات دور الفنان أنه يجب أن يبحث مثلما يبحث الإعلامى عن الخبر الجديد.

وأضافت نادية لطفى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى المصري تامر أمين، ببرنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أنها لم تتفاجأ بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فالتبجح الأمريكى موجود منذ فترة كبيرة، والمفاجأة الحقيقية أننا متفاجئين، والمفاجأة الأكبر إننا مش عاملين حساب شىء على الإطلاق.

وأكدت نادية لطفى، على ضرورة إيجاد دراسة كاملة وعلمية وتاريخية وقانونية حتى تتمكن من معرفة موقفها وتدافع عن أرضها وعن وطنها وعن القدس، وحتى نسير فى هذا الملف بشكل جاد.