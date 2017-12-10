” تشابه لون العيون ” .. طريقة نانسي عجرم لإقناع طفل لانضمام إلى فريقها

أماني الغامدي(صدى):

حاولت الفنانة ناسي عجرم، جاهدة لضم أحد الأطفال المشاركين في برنامج ” ذا فويس كيدز ” ، لفريقها، وذلك عقب أدائه تجربة الأداء في البرنامج.

نانسي عجرم أخذت على عاتقها تحاول اقناع الطفل جورج عاصي للانضمام إلى فريقها، خاصة وأن الفنان تامر حسني هو الآخر ضغط على الزر واراد أن يضمه بدوره إلى فريقه.

وحاولت نانسي عجرم إقناع الطفل جورج عاصي من خلال القول له: ” أن لون عيونه هي نفسها لون عيونها ” ، لهذا عليه الانضمام إلى فريقها.