إنستجرام تطلق تطبيق للرسائل الخاصة

متابعات(صدى):

أعلنت منصة مشاركة الصور إنستجرام، عن اختبارها تطبيقًاً مستقلًا، للرسائل الخاصة يدعى ” مباشر ” (Direct).

ويتواجد تطبيق (Direct)، الذي يعمل على فتح الكاميرا بنفس طريقة سناب شات، على أندرويد وآي أو إس، في 6 بلدان هي تشيلي وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وتركيا وأوروغواي.

ويتوقف تطبيق إنستجرام تلقائياً عن عرض الدردشات مع قيام المستخدمين بتثبيت التطبيق الجديد (Direct)، وعند التمرير إلى اليسار ضمن تطبيق مشاركة الصور الرئيسي فإنه يعرض رسوم متحركة يمكنها نقل المستخدم بشكل مباشر إلى تطبيق.