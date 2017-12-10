بالفيديو.. رصد شخص يلقي القمامة في الشارع

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصد بواسطة كاميرا مراقبة ثبتها صاحبها منزل لرصد من يقوم بإلقاء القمامة بالقرب من منزلة كل ليلة.

وأظهر مقطع الفيديو، قدوم شخص في الليل قال عنه موثق الفيديو، إنه يقطع مسافة كبيرة جدا لكي يأتي كل يوم في الليل ومعه تلك الهدايا ” ويقصد أكياس القمامة ” ، ثم ينظر حوله يترك كيس القمامة الأسود ويعود لمنزلة مرة أخري.