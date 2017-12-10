الرئيس اليمني يشيد بدور أبناء تهامة في دحر الميليشيا الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بدور أبناء تهامة ووقوفهم سداً منيعا في وجه الميليشيا الانقلابية.

وأكد الرئيس اليمني في اتصال هاتفي أجراه مع قائد مقاومة تهامة عبدالرحمن الحجري، اليوم السبت، بدور أبناء تهامة في العمل جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

كما ناقش عبر الاتصال، آخر المستجدات والتحركات لمقاومة تهامة في مواجهة الميليشيا الانقلابية، وضرورة استعادة الشريط الساحلي والحديدة لقطع أهم شريان للميليشيا الانقلابية.