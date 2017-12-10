خارج البرتوكولات.. نائب أمير مكة لموظفي الإمارة: ” أنا زميل لكم “

نايف السالم(صدى):

اجتمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بمنسوبي الإمارة في لقاء خلا من الرسمية، ‏وتحدث واستمع إلى الموظفين وأفكارهم عن تطوير العمل في الإمارة والارتقاء.

وتبادل الأمير عبدالله الحديث مع منسوبي الإمارة، وهم أكثر من 600 موظف، ‏واستمع لمطالبهم، وأكد بعباراته أنه ” بعيداً عن المناصب والتصنيفات الوظيفية، أنا زميل لكم، ‏أسمع منكم، نتشارك الآراء والأفكار، لخدمة المنطقة وضيوفها وسكانها ” .

‏واتفق الجميع على العمل بجد لتطوير الإمارة وتعزيز الارتقاء بمنظومة العمل، وحرص الأمير على جلوس الحاضرين معا دون النظر إلى المرتبة والمنصب، فلم يجتمع المديرون ورؤساء الأقسام على طاولة واحدة، حتى أنه هو نفسه جلس على طاولة خلت من القيادات.

وتحدث موظفو الأمارة بعفوية مطلقة عن المقترحات والملاحظات، وأجمعوا على أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالعمل، لكسب رضا الله أولاً، خاصة أن الهدف هو خدمة مكة وساكنيها وزائريها، ثم دفع عجلة البناء والتنمية في المنطقة، ووعد الأمير بحوافز للموظفين المتميزين، ثم تناول مع منسوبي الإمارة طعام العشاء.