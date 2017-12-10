تراجع أسعار مواد البناء بنسبة 20%

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار مواد البناء في أسواق المملكة، انخفاضا ملحوظا في خلال الأشهر الأربعة الماضية، ترواح بين 15- 20%، متأثرة بالركود الذي حدث في السوق العقاري، وسجلت أسعار مواد البناء المنتجة محلياً تراجعاً أكثر مقارنة بالمستوردة.

وكشفت تقارير اقتصادية، أن أسعار حديد سابك سجلت خلال الـ4 شهور الماضية تراجعاً وترواحت أسعاره بين 2050 – 2100 ريال، بينما سجل حديد الراجحي بين 1950 -2000 ريال، والوطنية بين 1950- 1900 ريال، في حين تراوح سعر حديد وطني بين 1700 – 1750 ريال، بنسبة بلغت 15 في المائة.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فانخفض سعر كيس أسمنت اليمامة من 14 ريالاً إلى 12 ريالاً، وأسمنت الرياض إلى 10 ريالات، وأسمنت البحرين انخفض إلى 14 ريالاً، فيما تراوحت أسعار البلك الأسمنتي 20 سنتمتراً بين 1400- 1200 ريال، والبلك الأسمنتي 15 سنتمتراً بين 900 – 1000 ريال، والبلك الأحمر بين 2100 – 2400 ريال.