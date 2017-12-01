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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد برج المملكة يتلون بعلم الإمارات احتفالًا بيومها الوطني

Time منذ سنتين
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شاهد برج المملكة يتلون بعلم الإمارات احتفالًا بيومها الوطني

علي القحطاني (صدى):
انطلقت الإضاءة من أعلي برج المملكة في الرياض، لتشكل الإضاءة علم دولة الإمارات، احتفالًا بيومها الوطني غدًا السبت.

وتحتفل دولة الإمارات، بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وتجاوزت العلاقات السعودية الإماراتية خلال الفترة الماضية مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إذ يرتبط البلدان بعلاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت عليها قيادة البلدين لتوثيقها باستمرار، مبنية على مبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الأقساط المريحة تتراوح ما بين 700 الى 1000 ريال وما فوق ذلك تعتبر ما بين متوسطة الى عالية
غييييوووورررر
لا ضعف شخصيه ولا شي الرجل بار بوالدته الله يصلح حالكم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياروحي على المنظر يجنن يارب تغيثنا
بادي33
هناك تعليقات تدل على ان اصحابها يحملون فيروس الحقد الذي يصعب علاجه من فيروس كورونا.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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