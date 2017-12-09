لقب ” خادم الحرمين ” يكشف تزوير وثيقة بيع الملك عبد العزيز لفلسطين
ظهرت وثيقة مزورة في الأعوام الماضية تشير إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود قام ببيع فلسطين إلى بريطانيا؛ وعقب أحداث القدس الأخيرة عاد مرة أخرى المهاجمون للمملكة لإثارة أمر هذه الوثيقة من خلال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتشويه صورتها.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل جاءت؛ لتقضي على تلك الوثيقة المزورة، نجد أن الوثيقة التي نشرت للمرة الأولى في كتاب للفلسطيني الشيوعي عبدالمجيد حمدان ونشرها في صحيفة حزبه ” صحيفة الشعب ” ، كان نصها يحمل لقب خادم الحرمين الملك عبد العزيز آل سعود، وهو ما يؤكد أن الوثيقة مزورة حيث أن الملك فهد بن عبد العزيز هو أول من تسمى بهذا اللقب عام 1407هـ.
الجدير بالذكر أن المملكة شاركت بجيشها في حرب 1984، وقدمت العديد من جنودها شهداء دفاعًا عن أرض فلسطين، وبرز دورها بقوة خلال السنوات الماضية دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
المر[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي باع الاراضي الفلسطينيين لليهود يدفعون لهم قيمه البيوت مضاعفه مرات باعوا حارات لين كثروا وتمكنوا اما الوثيقه المزوره بالكذب كله تحربض علي المملكه ماهي غريبه عليهم يوم مات الملك عبدالله الله يرحمه خطيب الاقصي بدا يدعي للملك وشوا المصلين نزلوه لاماتدعي كان نقل مباشر حتي الدعاء حاسدينا عليه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الي باع فلسطين للأسف اهلها وجيرانها
مثل حافظ النعجة
هم يبيعون ارضهم ونحن نبتلش فيهم قاتلهم الله من باع الارض باع العرض ولكل يعرف جرارة الفلسطينيين في كل ارض وتحت كل سماء
لولا السعودية لنسي شي اسمة فلسطين يا بايعين الارض والعرض
الروقي[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين
رئيسهم بكبره يبكي على اليهود محمود عباس حاضر عزاء بيريز ويبكي بعد والقنوات مصورته هو والسيسي …
ويجون يقولون حنا مع اليهود وهم نصابين هم باانفسهم مع اليهود لكن يبغون ينطلون مصيبتهم ومشكلتهم علينا ووينهم ووين الجهاد وتحرير القدس نصرف عليهم ملايين سنويا لدرجة ان اغلب الشعب في الضمان عندنا وفقير والسعودية ابد تصرف اموالها لنصرة المسلمين واخر شيء ياكلونها مايتسلحون بها افضل الاسلحه ويطردون اليهود ويدرسون عيالهم بها في دول الغرب ويرقصون في المراقص والبلاوي الثانيه وشراب وعربده وقلة حياء
كلهم ماهم فلسطين لحالها كلهم نعطيهم مليارات وياكلونها ويسوون بها مراقص وبلاوي
واخر شي يجون يذمون فينا واننا متخاذلين في نصرة الاسلام والمشكلة الاكبر يقولون اين الاسلام اين العربه بل اين انتم اصلا
اعرف منهم نااس عندنا شغالين في بلدنا مايركعون الصلاه ويقولون حنا مسلمين ومستعد اجيب شهود على ذلك شيبان يعرفونهم اكثر من 20 عام …
والصلاة ماتجتمع مع اماكن الفواحش والطرب والرقص لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر …
وانظروا لحالهم يصلوون في بلدانهم ويحافظون على صلواتهم مستحيل لو محافظين عليها اغلقوا اماكن الفواحش مستحيل ماتجتمع الصلاه والفواحش بقلب واحد …
وفي النهاية ياتي الاستفزاز لنا بهذه الاشياء
اقوول لهم اكلوا تراب واحد ورى الثاني ..
واحد يقول لي سويت عمره وهو مايصلي ويقول تبت الى الله واخذ اسبوع واحد يصلي ثم بعدها اجيه اقول ورى ماعاد تصلي يقول ماعاد اقدر ماقدرت نهائيا وصعبه جدا صعبه ….
هذولي مثال بسيط للي يقولون حنا سنه ومسلمين … اما وش اقول في الشيعه منهم … وترى هالنوع اللي مايصلون ابد في بلدانهم متشددين جدا ويقولون مسلمين متشددين عادات وتقاليد وعندهم الحرمه تغطى صح وتحجب لكن مايصلوون ويشهدون شيبانا عليهم ويعلموني بااسمائهم حتى وشفتهم وجيتهم ونصحتهم ماحولك احد مايبغوون يصلون …
نادرا جدا جدا جدا احصلهم في مسجد واحصل 2 او 3 وبعدها احلم تشوفهم
قدامهم مسجد وخلفهم مسجد ويمينهم ويسارهم مسجد وسااحبيين على الصلااه …
المر[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
صادق يالروقي جيران لي فلسطيين مايصلون في المسجد ثمان سنيين في العماره المسجد جنبنا 50 متر لا الابو ولاعياله مات العود وشدوا
سنكوحه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
ويه ويه وكذب وافتراء على المرحوم ويه ويه ويه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23790 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله الملك المؤسس
عبدالعزيز ال سعود
الوثيقة هذي كذب وتدليس وملفقه
ومحاولةيائسه من محاولات أعداء المملكة
وأراد الله أن يفضحهم.
ابو يزن[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 54 دقيقة
دام عزمي بشارة فلسطيني ومقيم في قطر وعميل اليهود وش تترجون منهم الخونه الاذناب اصلن هم مافيهم خير لبلدانهم ومتربين على الخيانه وعبيد للمجوس واليهود اكيد بيكون اعداء للسعوديه.ماهي اسرائيل هي الي خططت لهم وربتهم على كذا.
المر[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 48 دقيقة
الكذب من ياسلكوحه تولول جعلك تحت تريلا ويييييييييييييييييييييه
الروقي[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 35 دقيقة
يالمر ماهم فلسطينيين لحالهم بل حتى مصاريه انا اتكلم عنهم …
ويبغون كل شيء على السعودية وهمهم الاسلام كما يقولون شف كم دولة عربية مسلمة موجودة كثير حين استهدف الحوثي مكة بصاروخ مكة قبلة المسلمين مافيه احد منهم جته غيره عن الاسلام وارسل جنود يساندون جنودنا لردع من استهدف مكه … شف الجزائر ليبيا العراق مصر تونس المغرب الاردن سوريا السودان الصومال باكستان افغانستان قطر تركيا ودول كثيره كلهم نصابين دجالين اخر همهم الاسلام لو همهم الاسلام جتهم حميه عنه ومكه تستهدف يجيبون جيوش اولها بالشام واخرها باليمن من كثرتها وندحر من استهدف مكه المكرمه ….
وحنا علينا حرب وعدد سكانا قليل جدا بمقارنه بدوله وحده من دولهم ومضغوطين سياسيا وعسكريا والا احد ساعدنا منهم واذا حصلت لهم اي مشكله قالوا اين السعوديه عملاء يهود وصهاينه
مابقى غير السعودية تحفظهم وتلبسهم ملابسهم وتغسلها بعد وتوكلهم وتشربهم واي شيء يحصل في ارضهم قالوا السعوديه السبب …
اقسم بالله لو رجل من الصحابه عايش والا احد الصالحين من دول الخلافه وله حكم اول مايسوي يغزوا ديارهم لتطهيرها ولجعلها على الاسلام الصحيح ….
يغضبون على القدس وغضب كاذب اصلا والا يغضبون بسبب استهداف مكه بالصواريخ
عمري 23 عام وعارف هالاشكال همها الفتنه ثم الفتنه ثم الفتنه ان رأيتهم تحسبهم على الاسلام وغيورين عليه وان ماشيتهم تجد خلاف ذلك تماما لاصلاة يحافظون عليها وزين ان صلوا وبوي فرند طبعا ويتفاخر بذلك …
ويجي يستفزك بهذا الكلام عن القدس والمسلمين ونصرتنا لهم …
خاووهم انت وشف تناقض كبير في اقوالهم وافعالهم …
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 34 دقيقة
لقب خادم الحرمين اطلق اول شي على صلاح الدين الايوبي
ثم اطلق على بعض الحكام العثمانيبن واول من اطلق عليه بالدوله العثمانيه سليم الاول