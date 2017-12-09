لقب ” خادم الحرمين ” يكشف تزوير وثيقة بيع الملك عبد العزيز لفلسطين

طلال الضوي(صدى):

ظهرت وثيقة مزورة في الأعوام الماضية تشير إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود قام ببيع فلسطين إلى بريطانيا؛ وعقب أحداث القدس الأخيرة عاد مرة أخرى المهاجمون للمملكة لإثارة أمر هذه الوثيقة من خلال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتشويه صورتها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل جاءت؛ لتقضي على تلك الوثيقة المزورة، نجد أن الوثيقة التي نشرت للمرة الأولى في كتاب للفلسطيني الشيوعي عبدالمجيد حمدان ونشرها في صحيفة حزبه ” صحيفة الشعب ” ، كان نصها يحمل لقب خادم الحرمين الملك عبد العزيز آل سعود، وهو ما يؤكد أن الوثيقة مزورة حيث أن الملك فهد بن عبد العزيز هو أول من تسمى بهذا اللقب عام 1407هـ.

الجدير بالذكر أن المملكة شاركت بجيشها في حرب 1984، وقدمت العديد من جنودها شهداء دفاعًا عن أرض فلسطين، وبرز دورها بقوة خلال السنوات الماضية دفاعًا عن القضية الفلسطينية.