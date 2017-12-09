نائب الرئيس اليمني: مستمرون في محاربة الإرهاب

فهمي محمد(صدى):

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن الشرعية في بلاده مستمرة، وبدعم من دول التحالف العربي، في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب والحد من تهريب إيران للأسلحة.

وأشار خلال لقائه، اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، إلى المخاطر التي تتعرض لها اليمن جراء استمرار استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على السلطة في اليمن وبدعم وتمويل من إيران والتداعيات الأمنية على الملاحة الدولية والسلم والأمن الدوليين.

وعبر عن آمال القيادة السياسية في بلاده نحو تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بما يحد من أعمال إيران والجماعات الإرهابية العدائية تجاه أمن اليمن والمنطقة.