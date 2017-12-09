” بيت كوم ” : الرياض أفضل مدن الشرق الأوسط

عادل الحربي(صدى):

أجرى موقع ” بيت.كوم ” أحد أكبر مواقع الوظائف في الشرق الأوسط، ، وذلك عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر2017، لتكشفت الدراسة بأن الرياض هي واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة.

وقد استند الترتيب في هذه الدراسة على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

وأوضح الموقع، أن العاصمة السعودية ” الرياض ” ، احتلت المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلت درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار 48 % من سكان الرياض إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وأخذت الدراسة عديد العوامل لاختيار المدن الأفضل للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أهمها مستوى الجريمة المنخفض، وفعالية القوانين والمساواة بين جميع الجنسيات وتوافر الأنشطة المناسبة للأسر ومرافق الترفيه وتوفر المياه النظيفة والشوارع المناسبة، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة إلى جانب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصلت الرياض على تقييمات عالية في جميع العوامل.