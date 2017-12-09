أبو الغيط تعليقًا على قرار ترامب: القدس عاصمة فلسطين

القاهرة(صدى):

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق بنقل عاصمة بلاده إلى مدينة ” القدس ” وجعلها عاصمة موحدة، قائلًا إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وهى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام1967 .

وأكد أبو الغيط، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول القدس، المنعقد حاليًا، أن القرار الذى اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الحالي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف الأمين العام للجامعة العربية، قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إليها، بـ ” قرار مُستنكر ومرفوض ” ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق، وأنه قرار خطير يى تبعاته، سيئ في مضمونه وشكله، ومُجحف بالحقوق العربية، ومخالف للقانون الدولي وللقرارات الأممية. وأنه قرار يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره.