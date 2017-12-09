الجزيرة الإماراتي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

وصل نادي الجزيرة الإماراتي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2017، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 1-0، على إستاد مدينة زايد الرياضية، ليلاقي ريال مدريد في الدور المقبل للبطولة.

وحدد الجزيرة موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي، حيث ستقام المباراة الأربعاء المقبل، في حين سيلعب أوراوا ريد دياموندز مع الوداد المغربي، الثلاثاء المقبل، في مباراة تحديد المركز الخامس.