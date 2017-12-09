” العرفج ” : رؤية 2030 مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة
قال عامل المعرفة، أحمد العرفج، إن رؤية 2030 تعد مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة برمتها؛ نظرًا لأنها تعد الشباب بالكثير من الأمنيات التي ستصلح أحوالهم بشكل جدي.
وأضاف ” العرفج ” ، أثناء استضافته خلال برنامج ” يا هلا ” الذي يُبث عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، والذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، مساء اليوم السبت، أن الرؤية ركزت على الشباب، مشيرًا إلى ضرورة انتباه الموظفين لتغيير أسلوب تقييم الأداء في الجهات الحكومية.
وتابع العرفج: ” الدولة واضح أنها جادة وسريعة، فكل شهر لديها برنامج جديد، ومشاريع متسارعة، وهذا التحول الوطني هو إحدى أدوات الرؤية ”
أردف: ” أرى أن الرؤية ركزت كثيرًا على الشباب، وضرورة تطوير مهاراتهم كل 6 أشهر ” .
في السياق ذاته أوضح عامل المعرفة أن: ” تحفظي الوحيد على الرؤية أنها أهملت كل من عمره فوق الأربعين، ولم توضح كيفية توظيف أدائه.. فجميل أن تتحمس مع الشباب لكن أنت بحاجة لرؤية أهل الخبرة ” .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 48 دقيقة
على الله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 18 دقيقة
البقره الضاحكه