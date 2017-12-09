” العرفج ” : رؤية 2030 مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة

عادل الحربي(صدى):

قال عامل المعرفة، أحمد العرفج، إن رؤية 2030 تعد مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة برمتها؛ نظرًا لأنها تعد الشباب بالكثير من الأمنيات التي ستصلح أحوالهم بشكل جدي.

وأضاف ” العرفج ” ، أثناء استضافته خلال برنامج ” يا هلا ” الذي يُبث عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، والذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، مساء اليوم السبت، أن الرؤية ركزت على الشباب، مشيرًا إلى ضرورة انتباه الموظفين لتغيير أسلوب تقييم الأداء في الجهات الحكومية.

وتابع العرفج: ” الدولة واضح أنها جادة وسريعة، فكل شهر لديها برنامج جديد، ومشاريع متسارعة، وهذا التحول الوطني هو إحدى أدوات الرؤية ”

أردف: ” أرى أن الرؤية ركزت كثيرًا على الشباب، وضرورة تطوير مهاراتهم كل 6 أشهر ” .

في السياق ذاته أوضح عامل المعرفة أن: ” تحفظي الوحيد على الرؤية أنها أهملت كل من عمره فوق الأربعين، ولم توضح كيفية توظيف أدائه.. فجميل أن تتحمس مع الشباب لكن أنت بحاجة لرؤية أهل الخبرة ” .