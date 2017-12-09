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بالفيديو.. القادسية يفوز على النصر في الدوري السعودي

بالفيديو.. القادسية يفوز على النصر في الدوري السعودي
ماجد محمد(صدى):

نجح فريق القادسية في الفوز علي النصر السعودي بنتيجة (3 -2 )، وذلك في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

وكان فريق القادسية قد تمكن من إحراز هدفين عن طريق ستانلي في الدقيقة 9 و 19، كما أحرف الهدف الثالث بواسطة بيسمارك في الدقائق 60، قبل أن يحرز النصر هدفين عن طريق يحي الشهري ومحمد السهلاوي في الدقيقتين 67 و74.

بهذه النتيجة قفز القادسية للمركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما ظل النصر ثالثا برصيد 23 نقطة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

ديربي جميل جدا انتهى بفوز الأفضل
ألف مبروك ل بنو قادس و هاردلك ل ع ا نس ن جد

[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 1 ساعة

للللللللللللللللللللللللللللللللللل 3 للللللللللللللللللللللللللللل 3 للللللللللللللللللللللل 3 لللللللللللللللللللللللللللل 3 لللللللللللللللللللللل

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