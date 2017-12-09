بالفيديو.. القادسية يفوز على النصر في الدوري السعودي
نجح فريق القادسية في الفوز علي النصر السعودي بنتيجة (3 -2 )، وذلك في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.
وكان فريق القادسية قد تمكن من إحراز هدفين عن طريق ستانلي في الدقيقة 9 و 19، كما أحرف الهدف الثالث بواسطة بيسمارك في الدقائق 60، قبل أن يحرز النصر هدفين عن طريق يحي الشهري ومحمد السهلاوي في الدقيقتين 67 و74.
بهذه النتيجة قفز القادسية للمركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما ظل النصر ثالثا برصيد 23 نقطة.
١٩’ ستانلي لا ينتظر طويلاً ليضيف الهدف الثاني في شباك النصر بعد تمريرة ذهبية من ايلتون ٢-٠#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/L8Px13RvGv
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017
٦٨’ يحيى الشهري يسجّل هدف النصر الأول في شباك القادسية ٣-١#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/xPgjqTUae5
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017
٦٠’ نادي القادسية يسجّل الثالث في شباك النصر عن طريق بيسمارك فيريرا بعد صناعة من إيلتون ٣-٠#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/0cKuHUYTSW
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديربي جميل جدا انتهى بفوز الأفضل
ألف مبروك ل بنو قادس و هاردلك ل ع ا نس ن جد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 1 ساعة
للللللللللللللللللللللللللللللللللل 3 للللللللللللللللللللللللللللل 3 للللللللللللللللللللللل 3 لللللللللللللللللللللللللللل 3 لللللللللللللللللللللل