بالفيديو.. القادسية يفوز على النصر في الدوري السعودي

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق القادسية في الفوز علي النصر السعودي بنتيجة (3 -2 )، وذلك في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

وكان فريق القادسية قد تمكن من إحراز هدفين عن طريق ستانلي في الدقيقة 9 و 19، كما أحرف الهدف الثالث بواسطة بيسمارك في الدقائق 60، قبل أن يحرز النصر هدفين عن طريق يحي الشهري ومحمد السهلاوي في الدقيقتين 67 و74.

بهذه النتيجة قفز القادسية للمركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما ظل النصر ثالثا برصيد 23 نقطة.

١٩’ ستانلي لا ينتظر طويلاً ليضيف الهدف الثاني في شباك النصر بعد تمريرة ذهبية من ايلتون ٢-٠#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/L8Px13RvGv — دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017