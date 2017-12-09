بلدية المندق تعلن انتهاء مشاريع تنموية لخدمة الأهالي

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت بلدية محافظة المندق بمنطقة الباحة، عن بدأ تفعيل الآليات والمعدات الخاصة بالبلدية، وذلك من أجل سفلتة بعض الطرق والشوارع الداخلية لخدمة أهالي قرى المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني، أن بلدية المندق شارفت على الانتهاء من الطريق البديل الرابط بين الطريق السياحي ومنتزه الخلب بطول 1كم وعرض 30م الذي سيسهل عملية الدخول وانسيابية الحركة لمنتزه الخلب، بالإضافة إلى ما سيتمتع به هذا الطريق من إضافات خدمية للزوار.

وأكد الزهراني، علي سعي البلدية إلى تهيئة الطريق ليشتمل على ممشى وجلسات تضمن الراحة والخصوصية لرواد هذا الطريق وتتمتع بإطلالة جميلة على المحافظة .