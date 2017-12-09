الروضة يتخطى الصواب بهدف عزام القاتل

نواف السالم(صدى):

كسب فريق الاول بنادي الروضة لكرة القدم نظيره فريق نادي الصواب بهدف وحيد مقابل لاشئ وذلك على ملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء.

وفِي بداية الشوط الأول كان هناك رغبة من الفريقين لحسم اللقاء مبكرآ ولكن دون اي خطوره تذكر حتى اطلق حكم المباراة نهاية الشوط الاول بتعادل الفريقين بنتيجة سلبيه .

وفي بداية الشوط الثاني تحسن اداء نادي الروضة تدريجيآ وأتاحة له أكثر من فرصة ولكن لهم يحالفه الحظ حتى أجرى المدرب تغييرين بدخول مهاجم الفريق عزام الخليفة وهشام الفرحان .

ومع نهاية المباراة حيث أحتسب حكم المباراة خمس دقائق وقت بدل الضائع تمكن نادي الروضة من تسجيل الهدف الاول عن طريق اللاعب عزام الخليفة من كرة عرضية ارسلها له اللاعب يوسف العطيه لعبها عزام رأسيه يمين حارس المرمى معلن تقدم فريق نادي الروضة حتى أطلق حكم المباراة معلن عن نهاية المباراة بفوز فريق نادي الروضه على فريق نادي الصواب .

وبهذه النتيجة تبقى لنادي الروضة مباراة اخيره مع نادي العيون يوم الثلاثاء القادم وفِي حال فوز أي فريق على الاخر سوف ينأهل للتصفيات مع فريق نادي الصواب .