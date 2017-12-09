” النواب الأفغاني ” يطالب بوقف العلاقات مع أمريكا ردًا على قرار ترامب

كابل(صدى):

قال رئيس مجلس النواب الأفغاني عبد الرؤوف إبراهيمي، في كلمة ألقاها ببداية جلسة علنية أذاعتها وسائل الإعلام المحلية، إن قرار الرئيس الأميركي سيزيد من حدة التجاذبات في المنطقة والعالم.

وأضاف النائب عبدالقيوم سجادي اليوم السبت، ” يتعين على الحكومة الأفغانية مواجهة هذا المرسوم العنيف وغير الإنساني والموجه ضد الإسلام عبر تعليق علاقاتها الدبلوماسية والتجارية معهم لحين إلغائها ” .

واتهم النائب سرور عثماني فراهي الولايات المتحدة الأمريكية بـممارسة ” النفاق والبلطجة ” ، ووصفها بـ ” الشيطان الأكبر ” .

كان ترامب قد اعترف، يوم الأربعاء الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولاقى هذا القرار إدانات عربية ودولية عديدة حيث اٌعتبر تقويضا لعملية السلام، فيما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرارا تاريخيا.