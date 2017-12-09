منيرة المشخص: أرفض تجنيس أبناء السعوديات

عادل الحربي(صدى):

قالت الكاتبة منيرة المشخص، إن المملكة تتسع للجميع، لكن من أبنائها فقط، ولا ترحب بتجنيس أبناء السعوديات.

أضافت ” المشخص ” ، أثناء استضافته خلال برنامج ” يا هلا ” ، الذي يُبث على شاشة ” روتانا خليجية ” ، أن كل من حصلوا على الجنسية السعودية نصف ثرواتهم عادت لدولهم الأصلية، وخيراتهم لبلادهم وليست لنا.

أشارت الكاتبة، إلى أن ” كل رجال الأعمال الأجانب الذين حصلوا على الجنسية، يشغلون أبناء جنسياتهم فقط، ولو وظفوا السعودي يضعونه في وظائف متدنية ولمجرد اشتراطات وزارة العمل، متابعةً: “ نحن كأبناء المملكة حملنا راية الدفاع عن الوطن بكل مكان، ولكن آتني بشخص من أبناء هؤلاء السعوديات دافع عما يصير الآن للسعودية ” .