وزير الدفاع البريطاني: يؤكد دعم بلاده لولي العهد في مكافحة التطرف

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الدفاع بالمملكة المتحدة غافين ويليامسون، عن دعم بلاده المستمر لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجليس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مكافحة التطرف من خلال التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والمركز العالمي لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة .

وقال ويليامسون خلال انعقاد الجلسة العامة الثانية من منتدى حوار المنامة تحت عنوان ” الردود السياسية والعسكرية حيال التطرف في الشرق الأوسط ” ، ” إن المملكة المتحدة فخورة بعلاقاتها الوثيقة والتاريخية مع كافة أصدقائنا في الخليج ” .

وأكد وزير الدفاع، أن أمن الخليج هو من أمن بلاده ، مشيراً إلى أنه من دون خليج آمن فإن العالم سيكون أقل أماناً مجددا التزام المملكة المتحدة بأمن المنطقة ومثمناً للدور الحيوي الذي يؤديه مجلس التعاون الخليجي .

ولفت إلى أنه من أجل هزيمة الإرهاب العالمي فنحن بحاجة إلى شراكات عالمية اقوى ، مشيراً إلى النجاح الذي حققه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على المستوى العسكري ، منوهاً إلى الحاجة الى نفس النجاح على المستوى السياسي .