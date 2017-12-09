بالفيديو.. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على تظاهرة نسائية بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، اليوم السبت، لتظاهرة نسائية في العاصمة اليمنية صنعاء، تنديدًا بالجرائم التي ارتكبتها مليشيا أنصار الحوثي بحق المدنيين.

وأظهر الفيديو، قيام المليشيا الحوثي، بإطلاق الرصاص الحي على تظاهرة نسائية في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر مطالبتهم بتسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأوضحت لقطات مصورة تحدي المتظاهرات لرصاص الحوثي، حيث كن يطلقن الزغاريد اثناء إطلاق الرصاص، تعبيرا عن تحديهن لقمع المليشيا الحوثية.