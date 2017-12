الشيخة انتصار تطلق مجوهرات تعكس ذوقها العربي الأصيل

متابعات(صدى):

أطلقت الشيخة انتصار الصباح الكاتبة،علامة مجوهرات تحمل اسمها ” INTISARS ” تعكس من خلالها ذوقها العربي الأصيل، حيث صنعت وصنعت 50 قطعة فقط.

وتضمنت مجوهرات الشيخة انتصار مجموعتين، الأولى بعنوان ” Me oh Me ” مكونة من قلادات وأساور وخواتم تحمل رسائل ملهمة، ويمكنك ارتداء كل تصميم بطريقتين مختلفتين.

واطلقت على مجموعة المجوهرات الثانية، اسم ” عقال ” وهي مجموعة أساور للمعصم استلهمت الشيخة انتصار تصميمها من العقال الأسود الذي يلبس على الرأس فوق الشماغ وهو أحد أهم أجزاء الزي العربي والخليجي للرجل.