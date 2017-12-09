طفل يطلب هدية غريبة في عيد الميلاد

متابعات(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة على ” فيسبوك ” ، مكتوب فيها طلب غريب من أحد الأطفال في عيد الميلاد.

وتتضمن الرسالة التي توزعها منظمة Angel Tree، المتخصصة في توزيع الهدايا على الأطفال المحتاجين، خمسة بنود، كتب فيها الطفل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي، اختيارين جديدة ” و ” حياة أكثر سعادة ” .

وعلق بانكس على الرسالة المنشورة، قائلًا: ” الأطفال لديهم الفرصة لطلب أي هدية يريدونها لعيد الميلاد، ولو طلب هذا الطفل دراجة جديدة، أو اكس بوكس،أو لعبة ما، لكان الامر عاديا ولكن عندما يطلب طفل في الصف الرابع حياة سعيدة، الأمر يصبح مفجعا ” .