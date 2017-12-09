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بالأسماء.. قيادات ونشطاء حزب المؤتمر المعتقلين من قبل الحوثيين

بالأسماء.. قيادات ونشطاء حزب المؤتمر المعتقلين من قبل الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

شنت مليشيات الحوثي ، مجموعة من حملات اختطافات واسعة ضد اعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ، بالتزامن مع حملة مداهمات للمنازل في محافظة المحويت.

وكشفت مصدر لـ ” صدى ” ، عدد من أسماء قياديي وناشطي المؤتمر الشعبي العام والمشايخ والوجهاء بمحافظة المحويت، الذين تم التأكد من اعتقالهم من المليشيات الحوثية:

1- الشيخ محمد محمد ابو علي
2- حمود شملان
3- محمد شملان
4- محمد علي الطياري
5- ابراهيم محمد الخربة
6- عبد الحميد العشبي
7- الشيخ علي النزيلي
8- سعد العرابي
9- منصور العبسي وولدة
10- محمد الربع
11- خالد الضلعي
12- محمد زليل
13- علي العصيمي
14- عبد الرحمن علي الحاج
15- احمد الرائد
16- حميد المنتصر
17- محمد جبران العذيبي وولدة
18- علي عبده سود
19- عبد اللطيف الاخرم
20- محمد صالح حسن
21- بشير السهماني
22- حمود دحان العشبي
23- منصور محمد صلاح
24- محمد صالح حجب
25- سلطان الجبوبي
26- اصيل علي احمد عبده
27- عبد الله محمد راجح
28- علي حرمل
29- عمار خميس
30- سمير البحري
31- علي صغير العتمي
32- احمد محمد منصر
33- فواد محمد صلاح
34- حبيب السقير
35- عادل الحكمي
36- رياض الجمالي
37- يوسف علي حسن عبد الله
38- هيثم علي عبده سود
39- محمد عبده سود
40- خالدالبرطي
41- ماجدعلي العنتري
42- مجاهدصالح حسن عمر
.43- صدام محمدحسن النويرة
44- جميل محمدحسن عبدالله
45- مدين علي علي العنتري
46- مفتاح على حسن القحطاني
47- فؤادمحمدعلي صلاح
.48- إبراهيم علي محمدزيلع
49- محمد الخروف.

 


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