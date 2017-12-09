من بينهم ” كيا بيكاتتو ” .. 6 سيارات الأقل استهلاكًا للوقود في العالم

متابعات(صدى):

لا يتوقف صناع السيارات حول العالم، عن المحاولة للوصول إلى تطوير لتقنيات وابتكار تكنولوجيا جديدة للحد من استهلاك الوقود لأسباب عديدة منها توفير الأموال والإقلال من الانبعاثات الغازية التي تؤثر على مناخ الأرض وغيرهما من الأسباب.

والاقتصاد في استهلاك الوقود أصبح من أبرز المميزات التي يجذب بها التجار زبائنهم، وهو أمر يجدي نفعًا بشكل كبير، خاصة ف ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.

والسيارات الصغيرة ليست وحدها الأكثر اقتصادًا، بل إن بعض طرزات السيدان الصغيرة والمتوسطة والفاخرة ووصولاً للشاحنات وحتى السيارات الرياضية ذات المحركات الخارقة لديها قدرة على التوفير.

وأعد موقع ” carmagazine.co ” قائمة بأبرز السيارات الاقتصادية، ذلك وفقًا لقدرة كل منها على السير أطول مسافة ممكنة بأقل كمية من الوقود، وهي كالآتي:

1- كيا بيكانتو

تعد بيكانتو المصنعة من قبل شركة ” كيا ” الكورية الجنوبية الأفضل في عالم سيارات الهتشباك اقتصادًا في استهلاك الوقود، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.2 ليتر وبقوة 86 حصان، واستطاعت أن تسير مسافة 17.8 كلم باستخدام ليتر بنزين واحد.

2- فولكس فاجن جيتا

السيارة ” جيتا ” من فولكس فاجن الألمانية تعتبر الأفضل في فئة السيارات السيدان الصغيرة اقتصادًا في استهلاك الوقود حيث استطاعت السير مسافة 14.7 كلم باستخدام ليتر بنزين واحد، وجيتا 2015 مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة ليترين وبقوة 170 حصان.

3- فيات 500

تعتبر سيارة ” فياة 500 C ” هي الأفضل في عالم السيارات المكشوفة الصغيرة، فقد استطاعت أن تسير مسافة 17 كلم مستخدمة ليتر بنزين واحد، وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.1 ليتر وقوة 100 حصان.

4- مرسيدس E

لم توفر الشركة الألمانية مرسيديس جهدا لتطوير منتجاتها التي تغزو العالم، واستطاعت فئتها السيدان المتوسطة ” E ” احتلال المركز الأول في عالم السيارات الاقتصادية والأقل استهلاكاً للوقود، فلقد استطاعت أن تقطع مسافة 17 كلم بليتر بنزين واحد، وقد زودها مصنعوها بمحرك رباعي الاسطوانات سعته ليترين وقوته 184 حصان.

5- أودي إيه7

استطاعت سيارة أودي إيه7 أن تتصدر نظيراتها من سيارات السيدان الفاخرة الأقل استهلاكًا للوقود رغم اعتمادها على محرك سداسي الاسطوانات بسعة ثلاثة ليترات وقوة 310 حصان، إلا أن الشركة المصنعة استعاضت عن ذلك باستخدام هياكل مصنعة بالكامل من الألومينيوم وتقنيات محرك TFSI، واستطاعت أودي إيه7 باستخدام ليتر بنزين واحد أن تقطع مسافة 12.3 كلم.

6- مازدا CX5

شركة مازدا اليابانية استطاعت أن تفرض سطوتها على سيارات الـ ” كروس أوفر ” من خلال أيقونتها الاقتصادية CX5 المزود بمحرك من أربع اسطوانات بسعة ليترين وقوة 152 حصان، واستطاعت سيارة مازدا أن تقطع مسافة 16.7 كلم بليتر بنزين واحد.