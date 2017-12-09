بالفيديو.. سلوك غير لائق يتسبب في طرد عمر هوساوي من لقاء القادسية

طلال الغامدي(صدى):

تعرض لاعب النصر، عمر هوساوي، للطرد في مباراة النصر مع القادسية المقامة حاليا على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصل اللاعب على البطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 40، بسبب تصرف غير رياضي.