بالفيديو.. سلوك غير لائق يتسبب في طرد عمر هوساوي من لقاء القادسية
تعرض لاعب النصر، عمر هوساوي، للطرد في مباراة النصر مع القادسية المقامة حاليا على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وحصل اللاعب على البطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 40، بسبب تصرف غير رياضي.
عمر هوساوي يطرد بسبب تصرف غير رياضي!!#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/dJBMMAX5GO
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2558 ] نشر منذ 10 دقائق
يستاهل الطرد