علامة ” لايك ” تشير إلى انفصال ” باسل الزارو ” والسلطانة ” هويام “

أماني الغامدي(صدى):

ترددت أنباء، مؤخرًا، حول انفصال الممثل ومقدم البرامج ” باسل الزارو ” عن حبيبته النجمة التركية ” مريم أوزرلي ” التي جسدت دور ” السلطانة هويام ” في المسلسل التركي ” حريم السلطان ” .

الأخبار بدأت تأخذ المنحى الجدي، خاصة مع توقف الزارو عن منح حبيبته علامة الاعجاب ” لايك ” عبر صورها التي تنشرها عبر حسابها الشخصي على أحد موقع التواصل الاجتماعي، في وقت كانا قبل أسابيع يتبادلان التعليقات المليئة بالكلمات والتعابير الرومانسية.

ما يحصل على موقع التواصل الاجتماعي بين الزارو وأورزلي يتقاطع بشكل كبير مع أخبار انفصالهما التي ترددت على مدار الايام الماضية، فهل هذا مؤشر على انقطاع العلاقة؟