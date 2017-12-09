” الفتح ” ينهي استعداداته لمواجهة ” الهلال “

طلال الغامدي(صدى):

انتهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ” الفتح ” من استعداداته؛ لمواجهة فريق الهلال يوم غدٍ الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء؛ ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اليوم الجمعة على إجراء حصة تدريبية خفيفة بدأت بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب شهدت تطبيق الجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة.

وشهدت الحصة التدريبية تواجد ومتابعة عضو مجلس إدارة النادي أمين الصندوق علي اليوسف وعضو مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل ومدير الاحتراف خالد السعود.