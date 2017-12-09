في عيد زواجهما.. مكسيم مداعبًا زوجته ” انزلي خليني أسوق “

أماني الغامدي(صدى):

داعب النجم مكسيم خليل، زوجته الفنّانة سوسن أرشيد، بمناسبة عيد زواجهما الـ 13 وبعد مسيرة حب أنجب الثنائي خلالها 3 أطفال.

ونشر ” خليل ” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” انستجرام ” ، صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: ” متل اليوم .. بلش مشوارنا..13 سنة كنتي فيهن.. الحب يلي جمعنا.. الأمان يلي حمانا.. الحنان يلي نيمنا.. كنتي الشريكة و الصديقة .. كنتي الأم والأم والأم.. لأحلى تلات ولاد.. آخرهم هالقمر.. كنتي فيهن كلشي.. بخلي هالرحلة ماشية.. ثابتة.. ومتوازنة.. وتستمر ” .

وأضاف مداعباً زوجته: ” بس بعيداً عن كل هالحكي أنتي شايفة الحيط يلي قدام وللا عمتتصوري! شهادتك كلّفتك ٥٠٠٠ ليرة وللا عملتي فحص؟! اي انزلي انزلي خليني سوق ” .