تايكوندو الترجي يواصل احتكاره بطولات البومسي

محمد السعران(صدى):

أقيمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الأولى للبومسي (ناشئين ـ شباب ـ أولى) والتي أقيمت بالكلية التقنية بجدة، وذلك بمشاركة عدد من أندية وهيئات المملكة.

وواصل نادي الترجي احتكاره لبطولات البومسي بعد تحقيقه لقب البطولة برصيد 47 نقطة فيما حل بالوصافة نادي الهدى برصيد 31 نقطة وجاء نادي كميت ثالثاً بـ 19 نقطة ونادي حراء رابعاً بـ 8 نقاط.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران بأنه تم تدشين في هذه البطولة نظام التقييم الإلكتروني المباشر للاعبين المتنافسين مما أظهر مرونة وسرعة إقامة المنافسات داعياً الأندية زيادة الاهتمام في فئة البومسي وعودتها للمنافسة بشكل أقوى وأكثر ندية بين فرق المملكة.

كما وجّه شكره وتقديره لمكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ممثلاً بالأستاذ تركي الغانمي والكلية التقنية بجدة ممثلة بالمهندس وليد فلمبان ولكافة اللجان والحكام والمشاركين.