” تشيلسي ” يتعرض لخسارة على يد ” ويست هام “

نواف السالم(صدى):

فاز نادي ” ويست هام يونايتد ” الإنجليزي، على نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، بهدف دون رد، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن ويست هام من افتتاح التسجيل عبر نجمه النمساوي ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ليحاول تشيلسي تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة، حتى نجح ويست هام في الفوز وإلحاق تشيلسي هزيمته الرابعة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

أصبح رصيد ويست هام بعد الفوز 13 نقطة في المركز ال18، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الثالث.