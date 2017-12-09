بالصور.. ” العمل ” تضبط 153 مخالفة في محالات بيع المستلزمات النسائية

نايف السالم(صدى):

نجح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإخطار 147 منشأة، وذلك خلال الأسبوع السابع على التوالي حيث شن 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة.

وجاء ذلك بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وتقوم الوزارة بعدد من الزيارات المكثفة، بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية .