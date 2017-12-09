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نجم ” أراب أيدول ” محمد رشاد يعلن ارتباطة بمذيعة مصرية

نجم ” أراب أيدول ” محمد رشاد يعلن ارتباطة بمذيعة مصرية
القاهرة(صدى):

أعلن الفنان محمد رشاد نجم برنامج ” اراب ايدول ” اليوم السبت، عن ارتباطه بالمذيعة المصرية مي حلمي، وذلك عقب فترة طويلة من سرية علاقتهما.

ونشر ” رشاد ” ، صورة تجمعه بالمذيعة المصرية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” انستجرام ” ، مزيلًا إياها بتعليق: ” من وسط كل اللي قابلتهم في سنين حياتي كلها مفيش غيرك خطف قلبي بكل الحب والإخلاص اللي جواكي حبينا كل الناس تشاركنا فرحتنا ودعواتكم بالخير ” .

ردت مي حلمي، على هذه الصورة عبر حسابها الشخصي، معلنة عن علاقتهما العاطفية لمتابعيها.


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