عبد اللطيف آل الشيخ: حراك إخواني يحاول النيل من المملكة باستخدام فلسطين

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، عن وجود حراك إخواني يحاول النيل من قادة المملكة وشعبها، جاحدا مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف ” عبد اللطيف ” ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” المملكة لم تسمح بفتح سفارة أو مكتب أو تقوم بتمارين عسكرية أوغيرها ولم يتبادل قادتها مع قادة إسرائيل الزيارات ولكن الحسد واللؤم ليس له دواء ” .