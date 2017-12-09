بالصور.. ” العمل بمكة ” تضبط 41 مخالفة لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات

نايف السالم(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 503 زيارات تفتيشية على المجمعات ومحلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة بمشاركة الجهات الرسمية و 48 مفتشا للتحقق من الالتزام بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات .

وسجلت هذه الزيارات التفتيشية 462 منشأة ملتزمة بقرار التوطين، وضبط 41 منشأة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وإخطار 147 منشأة .

يذكر أن الزيارات التفتيشية مستمرة على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام بقرار التوطين .