بالفيديو.. محلل سياسي يُفشل محاولات ” الجزيرة ” لتشويه صورة المملكة بتعليق صادم

نايف السالم(صدى):

أجرت قناة ” الجزيرة ” القطرية مداخلة مع أحد المحللين السياسين؛ لكي يمرر رسائلهم التي تخدم أهدافهم في محاولة منها لتشويه صورة المملكة كما تعودنا.

وفي الوقت الذي توقع فيه مذيع ” الجزيرة ” أن يتوافق رأي المحلل مع أرائهم المهاجمة للمملكة كانت المفاجأة، حيث رفض المحلل السياسي تعليق مذيع ” الجزيرة ” حول أن ولي العهد محمد بن سلمان ضغط على الرئيس الفلسطيني ليوافق على اتفاقية السلام الجديدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكد المحلل على أن ولي العهد دائم الدعم لفلسطين والقضية الفلسطينية، متحديًا صحيفة نيويورك تايمز التي تروج الأكاذيب حول هذا الأمر بأن تثبت صحته؛ مما دفع المذيع للتشويش على الضيف ومحاولة إخراج تصريحات منه ضد المملكة، ولكنه فشل في النهاية وقطع المداخلة على الفور.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى مشاورات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤخرًا وهو ما دفع المغرضين إلى استغلال هذه المشاورات لإثارة الفتن ونشر الأكاذيب.