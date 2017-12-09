الصحة: استحداثنا 20 عيادة لمعالجة مدمني التدخين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن استحداثها ما يقارب 20 عيادة لمعالجة مدمني التدخين بمختلف مناطق المملكة مجاناً ومساعدتهم في الإقلاع عنه، والذي وصل عددهم 62000 مدخن.

قالت الوزارة، إنها أطلقت حملة توعوية كبيرة، ووجهت الدعوة للمدخنين لزيارة العيادة التابعة للوزارة، وذلك لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين، والاستفادة من خدماتها التوعوية والعلاجية والتي تقدم مجاناً للجنسين، مبينة أنها دشنت عدداً من العيادات المتنقلة في الأماكن العامة، في المطارات، والمراكز التجارية لسهولة تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن وجودهم، إلى جانب استقبال استفسارات المواطنين.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلغاء الحملة الإعلامية للتوعية بأضرار التدخين، وتوجيه الأموال المخصصة للحملة لعلاج أكثر من 80 ألف شخص يعانون من الأمراض بسبب التدخين.