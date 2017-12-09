رسميًا.. قطار مكة ينطلق نهاية ديسمبر

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن موعد التشغيل التجريبي لـ ” قطار ” الحرمين بدون ركاب، وذلك عبر صفحتها على الإنترنت، أن سيكون في نهاية ديسمبر الحالي، لتكون انطلاقته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بسرعة 300 كم بطول 450 كم.

ولا تزال أسعار التذاكر تحت الدراسة، وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي مطلع ٢٠١٨ المقبل رسميا.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر قد استقلا القطار في أول رحلة تجريبية من جدة إلى مكة في 20 نوفمبر الماضي.