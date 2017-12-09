” العمل ” تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

سعيد العجل(صدى):

سعيًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا؛ أطلقت الوزارة اليوم (السبت)، مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب، بحيث يتم من خلالها تحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم البنكية، وذلك من أجل ضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن المشروع يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

وبيّن أباالخيل، أن المشروع في مرحلته الأولى يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام بشكل تدريجي، سعيًا إلى تطبيق المشروع على كافة العمالة المنزلية في المملكة، قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وبيّن أباالخيل، أنه بدءًا من اليوم (السبت)، على صاحب العمل (الأفراد) إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، وذلك من خلال الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة ” مساند ” الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، ثم توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة ستمنح مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم، والمتواجدين حاليًا داخل المملكة، وذلك سعيًا من الوزارة إلى تطبيق المشروع على كافة العمالة المنزلية في المملكة.

وأكد أباالخيل، أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة ” مساند ” الإلكترونية على الرابط www.musaned.com.sa، وتطبيق ” مساند ” على الهواتف الذكية.

وجدّد دعوته لكافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية.

ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

