بسبب ” قميص الزمالك ” .. كهربا يثير غضب جماهير الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

حذف اللاعب المصري محمود كهربا، المحترف في صفوف الاتحاد، صورة فريقه السابق الزمالك، عقب نشرها على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” .

كان ” كهربا ” نشر صورته مرتديًا قميص نادي الزمالك، واضعًا يده في تجاه قليه، في إشارة منه بحبه الشديد للنادي المصري، الأمر الذي أثار ردود فعل عديدة من قِبل جماهير فريقه الحالي الاتحاد.

واختلفت ردود الجماهير في تحليل الصورة، بين من قال إن اللاعب سيعود إلى الزمالك، وبين من رأى فيها مجرد حنين من اللاعب إلى ناديه السابق.

وأجمع كثير من الجماهير على أن رحيل اللاعب إلى الزمالك لن يؤثر في الاتحاد، خصوصًا في ظل تراجع أدائه أخيرًا، متمنين له التوفيق في حال الرحيل.